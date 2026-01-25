ELEZIONI, I VINCITORI: “EMERGE LA FORZA DEL CENTRODESTRA UNITO”

Provincia di Lecco, confermata Alessandra Hoffman alla Presidenza:

emerge la forza del centrodestra unito

La conferma di Alessandra Hoffman alla Presidenza della Provincia di Lecco rappresenta una vittoria importante per tutto il centrodestra, una vittoria della lealtà e di chi ha sempre creduto in lei.

Alessandra Hoffman ha dimostrato in questi anni competenza, serietà e una visione chiara del territorio, lavorando con concretezza e ascolto a servizio dei Comuni e dei cittadini lecchesi. La sua riconferma è il riconoscimento di un lavoro svolto con responsabilità e determinazione.



Come Segretari provinciali , esprimiamo grande soddisfazione per questo risultato: oggi è davvero un bel giorno. È la dimostrazione che la coerenza, la lealtà e il gioco di squadra pagano, e che il centrodestra, quando è unito, sa offrire risposte credibili e amministratori all’altezza delle sfide.

A nome di tutta la nostra comunità politica del centrodestra, rivolgiamo ad Alessandra Hoffman i più sinceri auguri di buon lavoro, con la certezza che continuerà a guidare la Provincia di Lecco con lo stesso impegno e la stessa passione che l’hanno sempre contraddistinta.

Daniele Butti

Segretario Provinciale Lega Salvini Premier



Alessandro Negri

Presidente provinciale Fratelli d’Italia



Roberto Gagliardi

Coordinatore Provinciale Forza Italia