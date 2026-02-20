ELEZIONI IL 24-25 MAGGIO: QUANTI NOMI PER PALAZZO BOVARA

LECCO – La data ora è ufficiale e il conto alla rovescia è iniziato. Le elezioni comunali si terranno sabato 24 e domenica 25 maggio, con eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno. A comunicarlo è stato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al termine del Consiglio dei ministri di mercoledì 18 febbraio.

Per Lecco, la decisione segna l’ingresso nella fase più calda della campagna elettorale. Mancano poco più di novanta giorni all’apertura delle urne e il quadro politico si presenta articolato e frammentato, soprattutto sul fronte del centrodestra, mentre il centrosinistra arriva all’appuntamento con assetti ormai consolidati.

Il primo nome in campo è quello del sindaco uscente Mauro Gattinoni, che punta a un secondo mandato alla guida della città. Alla sua candidatura si è ricompattata la coalizione che lo aveva sostenuto nel 2020, composta da Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Ambientalmente e Fattore Lecco, lista civica che anche questa volta includerà esponenti riconducibili a Italia Viva.

Gattinoni si presenta agli elettori rivendicando l’esperienza di governo maturata negli ultimi cinque anni, segnati da una fase iniziale complessa per via della pandemia e da scelte amministrative che hanno spesso diviso l’opinione pubblica. Dopo l’annuncio della ricandidatura, arrivato in autunno, la maggioranza uscente ha dato un segnale di avvio ufficiale della campagna con l’apertura della sede elettorale in via Marco d’Oggiono.

La sua proposta politica si colloca nel solco della continuità amministrativa, con l’obiettivo dichiarato di completare i progetti avviati e consolidare il ruolo di Lecco nel contesto territoriale e lombardo.

A contendere lo spazio elettorale al centrosinistra tradizionale c’è Mauro Fumagalli, candidato sindaco della lista Orizzonte per Lecco, contenitore civico-politico che riunisce Azione, Appello per Lecco, Insieme e il gruppo Per Lecco.

Negli ultimi cinque anni Orizzonte per Lecco ha rappresentato in Consiglio comunale una componente critica dell’amministrazione Gattinoni. Figure come Corrado Valsecchi, Giovanni Tagliaferri e Clara Fusi hanno progressivamente preso le distanze dalla maggioranza, contestando alcune scelte ritenute divisive o poco condivise.

La candidatura di Fumagalli si propone come alternativa riformista e pragmatica, rivolta a un elettorato moderato e civico. In prospettiva di un eventuale ballottaggio, i rapporti tra questa area e il centrosinistra restano una delle principali incognite della tornata elettorale.

Sul fronte opposto la situazione appare decisamente più complessa. I candidati potenzialmente in campo sono quattro, ma il nodo principale resta la mancata individuazione di un candidato unitario da parte della coalizione tradizionale di centrodestra.

Da mesi il confronto è aperto tra due profili: Carlo Piazza, espressione della Lega, sostenuto anche da Forza Italia e dalla lista civica Lecco Ideale, e Filippo Boscagli, candidato di Fratelli d’Italia.

Il profilo di Piazza è quello di un candidato radicato nell’area tradizionale del centrodestra cittadino, che punta a intercettare l’elettorato più legato ai temi della sicurezza, dell’autonomia locale e della critica all’amministrazione uscente.

Boscagli incarna una proposta politica che punta a capitalizzare il consenso nazionale del partito guidato da Giorgia Meloni, ma si scontra con le difficoltà di sintesi all’interno della coalizione lecchese.

L’accordo non è stato trovato né a livello locale né regionale e la decisione finale è ora demandata ai tavoli nazionali, nell’ambito delle trattative complessive tra i partiti del centrodestra in vista delle amministrative di primavera.

Il coinvolgimento delle segreterie romane ha inevitabilmente rallentato i tempi e lasciato spazio a ulteriori iniziative politiche autonome.

A inserirsi nel quadro sono stati due soggetti dell’area autonomista e identitaria: Partito Popolare del Nord, che ha già ufficializzato la candidatura di Francesca Losi, vicesegretaria e figura di primo piano del movimento fondato da Roberto Castelli, e Patto per il Nord, che starebbe valutando la discesa in campo dell’ex sindaco Lorenzo Bodega, nome di peso della politica lecchese, anche se al momento non ancora formalizzato.

Entrambe le forze hanno chiarito l’intenzione di presentarsi in autonomia, contribuendo a una frammentazione che rischia di penalizzare l’intero campo del centrodestra al primo turno.

Tutte le liste e le candidature dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla data del voto, termine che renderà definitivo il quadro della competizione.

In un contesto così articolato, un fattore decisivo sarà la partecipazione elettorale. Nel 2020 al primo turno votò il 64,71% degli aventi diritto, percentuale scesa al 57,61% al ballottaggio, conclusosi con una vittoria del centrosinistra per uno scarto di poche decine di voti.

Numeri che ricordano come, a Lecco, ogni voto possa risultare determinante e come la capacità di mobilitare l’elettorato sarà una delle chiavi decisive di questa tornata amministrativa.

RedPol