ELEZIONI, NEL CENTRO DESTRA TROVATA LA QUADRA SUI CANDIDATI SINDACI

LECCO – “Nell’ottica di permettere agli elettori di poter scegliere la stessa coalizione che ci vede protagonisti nella guida unita e salda della Nazione, così come in Regione Lombardia e nell’ente provinciale, a seguito di un sano confronto , che è iniziato diverse settimane fa, con una certa soddisfazione possiamo annunciare che il centrodestra si presenterà unito nei comuni di Merate, Valmadrera, Oggiono e Casatenovo“.

Lo affermano in una nota i segretari provinciali del centrodestra, “Uniti in coalizione per vincere, confermando il pieno sostegno a Merate al sindaco uscente Massimo Panzeri, convinti che questa sia la scelta per proseguire nella buona amministrazione della città. A Valmadrera il sostegno andrà ad Alessandro Leidi, ad Oggiono ad Alessandro Negri e a Casatenovo ad Angelo Perego”

La dichiarazione è firmata da Alessandro Negri, segretario provinciale di Fratelli d’Italia, Daniele Butti (Lega) e

Roberto Gagliardi per Forza Italia.

RedPol