ELEZIONI, IL GRAFFIO: “UNA TELEFONATA ALLUNGA L’OPPOSIZIONE”

Cara Lecconews

Il centrodestra lecchese, non sapendo chi candidare, ha deciso di fare la cosa più seria possibile: le primarie del citofono a caso.

Un sondaggio telefonico partito come partono le peggiori idee: senza progetto, senza regia, senza strategia, senza una linea politica.

Dopo mesi passati a riempire i muri di manifesti elettorali bruciare nomi come fiammiferi, l’idea geniale è stata:

“Ragazzi, non sappiamo che pesci pigliare. Chiediamolo alla gente. A freddo.”

Risultato?

Un sondaggio partito non si sa da chi – c’è chi giura Gattinoni – non si sa per conto di chi – c’è chi giura Gattinoni – che ha messo in piazza nomi, ambizioni e faide interne come se fossero offerte del volantino del supermercato.

La coalizione, colta di sorpresa, si affretta a prendere le distanze.

Classico momento “non eravamo noi, sarà stato mio cuggino”.

E poi noi stiamo con Gattinoni, non si vede?

In effetti il messaggio è arrivato chiarissimo:

non abbiamo un’idea, non abbiamo una guida, ma abbiamo un telefono.

Se l’obiettivo era sembrare confusi, divisi e allo sbando, complimenti:

strategia perfetta, esecuzione magistrale.

Il risultato è un capolavoro di autolesionismo politico.

Una telefonata allunga l’opposizione

Paolo Meucci Bell