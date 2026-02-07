ELEZIONI, IL GRAFFIO: “UNA TELEFONATA ALLUNGA L’OPPOSIZIONE”

Il centrodestra lecchese, non sapendo chi candidare, ha deciso di fare la cosa più seria possibile: le primarie del citofono a caso.
Un sondaggio telefonico partito come partono le peggiori idee: senza progetto, senza regia, senza strategia, senza una linea politica.
Dopo mesi passati a riempire i muri di manifesti elettorali bruciare nomi come fiammiferi, l’idea geniale è stata:
“Ragazzi, non sappiamo che pesci pigliare. Chiediamolo alla gente. A freddo.”
Risultato?
Un sondaggio partito non si sa da chi – c’è chi giura Gattinoni – non si sa per conto di chi – c’è chi giura Gattinoni – che ha messo in piazza nomi, ambizioni e faide interne come se fossero offerte del volantino del supermercato.
La coalizione, colta di sorpresa, si affretta a prendere le distanze.
Classico momento “non eravamo noi, sarà stato mio cuggino”.
E poi noi stiamo con Gattinoni, non si vede?
In effetti il messaggio è arrivato chiarissimo:
non abbiamo un’idea, non abbiamo una guida, ma abbiamo un telefono.
Se l’obiettivo era sembrare confusi, divisi e allo sbando, complimenti:
strategia perfetta, esecuzione magistrale.
Il risultato è un capolavoro di autolesionismo politico.
Una telefonata allunga l’opposizione
Paolo Meucci Bell