ELEZIONI, IL GRUPPO CIVICI LANCIA IL “PROGETTO PROVINCIA 2026”

LECCO – La Provincia di Lecco verso le elezioni 2026 e i Civici lanciano il “Progetto Provincia” con candidato unico. Il documento presentato propone un candidato presidente civico per superare le divisioni tra centrodestra e centrosinistra, puntando su un accordo territoriale tra sindaci e amministratori locali.​

Le elezioni del presidente della Provincia scadono il 24 gennaio 2026, con candidature entro il 4 gennaio. Il Consiglio provinciale è equilibrato: 6 consiglieri di maggioranza uscente e 6 di opposizione, con il presidente eletto che influenzerà gli equilibri.​ I risultati delle ultime elezioni provinciali vedono centrodestra a 41.319 voti ponderati, centrosinistra a 35.744 e Civici a 10.325.​

Il “Progetto Provincia 2026” si basa su contenuti, metodo e candidato: un sindaco civico pragmatico, senza alleanze partitiche. Prevede un Tavolo dei Sindaci per condividere temi come viabilità (7 progetti per circondario), edilizia scolastica, turismo e trasporti.​ Aperto a tutti i comuni, enfatizza responsabilità civica e relazioni con enti come Prefettura e ATS, senza legami con elezioni comunali.

PROPOSTA Progetto Provincia 2026