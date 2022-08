LECCO – Con il voto della direzione del PD di ieri, nel collegio uninominale di Lecco il Partito Democratico esprimerà la candidatura di Laura Bartesaghi. Avvocatessa e consigliera comunale di Annone Brianza, fa parte della segreteria dei Giovani Democratici e della Consulta ANCI Lombardia.

“Non sarà solo una candidatura della coalizione di centro-sinistra ma anche una candidatura per le giovani generazioni – spiegano i dem -, quelle generazioni che oggi più che mai devono essere ascoltate e alle quali vanno date risposte. L’impegno sui temi del lavoro, del contrasto alla precarietà di giovani e donne, la difesa dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, gli investimenti sulla sanità e sulla scuola, nuove proposte perché la parità di genere sia vera e non solo parole vuote, saranno solo alcuni dei punti programmatici che con la nostra candidata saremo impegnati a spiegare e riportare in tutto il nostro territorio”.

“Siamo in campo – proseguono – perché crediamo che nessuna sfida sia impossibile e perché siamo convinti che, grazie all’ascolto e alle nostre proposte potremo continuare a rispondere al meglio ai bisogni dei nostri amministratori e dei cittadini del nostro territorio”.

“Un ringraziamento particolare a Gian Mario Fragomeli, che non sarà candidato ma che ha saputo rappresentare al meglio il nostro territorio alla Camera dei Deputati e che ha lealmente percorso queste due legislature sapendo portare risultati concreti per le necessità della nostra Provincia”.