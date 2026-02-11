ELEZIONI LECCO 2026, IL GATTO SE LA RIDE: CENTRODESTRA AVANTI DIVISO

ROMA – Fratelli d’Italia fermi sulla candidatura di Filippo Boscagli, la Lega che risponde “Allora noi da soli, con Carlo Piazza”. Vertice-flop ieri sera a Roma da dove trapela la conferma di un centro destra diviso in vista delle elezioni amministrative per il Comune di Lecco in programma questa primavera.

Il super summit dei big delle forze politiche di governo andato in scena nella Capitale (Donzelli per FdI, Locatelli a rappresentare la Lega, Gasparri per Forza Italia) pare aver partorito il classico topolino: erano due fino a ieri i nomi sul tavolo e altrettanti sarebbero rimasti a fine vertice.

Il tutto dopo le lunghe polemiche, i tanti rinvii – prima a Lecco dove l’alleanza è stata incapace di trovare un accordo, quindi a livello regionale, anche qui con le forze politiche teoricamente amiche ferme sulle rispettive posizioni), un sondaggio voluto dai meloniani che ha solo radicalizzato i contrasti interni, la gita di questi ultimi nella sede nazionale dei Fratelli (vedi nostro articolo di ieri). E infine insomma l’ultimo e apparentemente definitivo floppone.

Uno di qua, l’altro di là e nel mezzo, Gattinoni che se la ride. La “sindrome di Mandello” – ricordate l’inattesa vittoria di Mariani tanti anni fa quando proprio il centro destra arrivò diviso e perse clamorosamente lasciando la cittadina sul Lago alla sinistra? – può colpire ancora, confermando l’esito del 2020. Allora, una manciata di voti premiò il Gatto e son sei anni che si parla dei franchi tiratori che impallinarono quella volta il poor Pepin Ciresa. Stavolta, manco la divisione interna dei centristi con Orizzonte per Lecco impegnatissimo a far perdere il sindaco in carica riuscirà a far deragliare Gattinoni nel suo viaggio destinato alla riconferma.

Ciù is better che uàn funziona solo nelle pubblicità. Alle urne, la marcia divisa porta all’inevitabile sconfitta, un’arte della quale i centrodestri lecchesi son veri maestri, al punto da lasciare il campo al Gattinoni di turno.

ElleCiEnne