ELEZIONI LECCO: IL SONDAGGIO DEL CDX RICHIESTO DA… ROMA

LECCO – Nel centrodestra lecchese il clima torna a scaldarsi, ma questa volta la scintilla non nasce nel territorio. Secondo fonti esclusive di Lecco News, il sondaggio che ha agitato gli alleati non sarebbe affatto un’iniziativa locale di Fratelli d’Italia: l’input arriverebbe direttamente da Roma, dalle segreterie nazionali del partito, intenzionate a valutare in prima persona lo stato dell’alleanza e la competitività dei possibili candidati sindaco.

Una mossa che ha colto di sorpresa gli alleati lecchesi e che, paradossalmente, sposta il baricentro della discussione a più di 600 chilometri di distanza. Come a dire: a Roma non si fidano del quadro che emerge dal territorio, oppure la realtà lecchese non riesce a farsi capire del tutto dai vertici nazionali.

Prima ancora del sondaggio, nonostante il tema fosse sensibile e atteso da mesi, a livello regionale non si è mosso quasi nulla. Fra i segretari lombardi del centrodestra si sarebbe tenuto un vertice, che non avrebbe però dato le risposte desiderate. Un “non-luogo” politico che ha lasciato di fatto il campo libero all’intervento nazionale.

La difficoltà del passaggio regionale è uno dei fattori che più ha irritato Lega e Forza Italia, che si sono visti recapitare un’iniziativa calata dall’alto senza filtri intermedi.

Il sondaggio – mille interviste, undici domande, quattro nomi sottoposti agli intervistati (Filippo Boscagli, Carlo Piazza, Mauro Piazza, Emilio Minuzzo) – è già in corso. Ma, a differenza di quanto apparso a prima vista, la regia non è lecchese.

FdI Lecco l’avrebbe soltanto eseguito. La commissione sarebbe stata chiesta e autorizzata dai vertici nazionali: un passaggio necessario per portare dati freschi alla riunione delle segreterie dei partiti di centrodestra, già convocata a Roma per martedì 10 febbraio.

Quella di martedì non sarà una riunione qualunque: sarà il tavolo decisivo per scegliere il candidato del centrodestra in uno dei due capoluoghi lombardi che andranno al voto in primavera.

Lega e Forza Italia, che non sapevano dell’origine romana dell’operazione, hanno reagito con durezza.

Daniele Butti (Lega) e Roberto Gagliardi (FI) hanno definito l’operazione unilaterale, tardiva e priva di reale utilità politica, sostenendo che non rafforza il percorso comune ma rischia anzi di avvelenare il clima interno, generando confusione e tensioni. Particolarmente critica la questione dell’omonimia “Piazza”, ritenuta fuorviante e politicamente irrilevante: per Lega e Forza Italia, infatti, il sostegno a Carlo Piazza è noto, chiaro e mai messo in discussione. I due partiti temono inoltre che il sondaggio possa preludere a un tentativo di Fratelli d’Italia di proporre un nuovo nome, giudicando questa eventualità politicamente sbagliata e irrispettosa del lavoro svolto da Filippo Boscagli.

FdI, dal canto suo, respinge l’idea di voler cambiare cavallo in corsa.

Il segretario provinciale Alessandro Negri ribadisce che il partito sostiene Boscagli dall’inizio e che i nomi inseriti nel sondaggio derivano dai tavoli di confronto dello scorso anno. Ricorda anche che Lega e Forza Italia avevano già utilizzato lo strumento del sondaggio un anno fa, con modalità molto simili. La posizione ufficiale è quindi che il sondaggio non vuole cambiare equilibri, ma fotografare la situazione reale in vista dell’importante confronto nazionale.

Ma il punto politico resta: l’iniziativa viene dall’alto, non dal basso, ed è stata pensata per fornire ai vertici nazionali elementi concreti prima del tavolo decisivo.

Il vero dato emerso in queste ore è che Lecco è uscita dalla dimensione locale: la questione del candidato sindaco è ormai nelle mani delle segreterie nazionali dei tre partiti, non più nelle dinamiche territoriali.

La riunione di Roma del 10 febbraio sarà lo snodo cruciale.

E il sondaggio, voluto da Roma e non da Lecco, sarà sul tavolo.

Perché, al netto delle polemiche, ciò che sembra emergere è un messaggio chiaro: a Roma non si fidano più del tutto della lettura politica che arriva dal territorio.

E la realtà lecchese, forse, non è riuscita a farsi capire abbastanza.

