MILANO – “I comizi elettorali per le elezioni del Consiglio regionale e del presidente della Regione Lombardia sono convocati per domenica 12 febbraio 2023, dalle ore 7 alle ore 23, e per lunedì 13 febbraio 2023, dalle ore 7 alle ore 15″.

È quanto contenuto nel decreto firmato oggi dal presidente Attilio Fontana che ufficializza le date e le modalità delle elezioni regionali in Lombardia.

Al momento sono tre i candidati in corsa. Lo stesso Fontana dopo la netta vittoria alle elezioni regionali del 2018 (49,75%), vorrebbe ripresentarsi per ottenere un mandato-bis.

C’è poi Letizia Moratti, ex vicepresidente della Regione e assessore al Welfare in Lombardia, che potrà contare sul sostegno di Azione e Italia Viva.

L’ex presidente della Rai, alla fine non sarà appoggiata dal Partito Democratico.

Quest’ultima forza politica ha scelto invece di candidare per la Regione l’europarlamentare Pierfrancesco Majorino – insieme a +Europa, Verdi, Sinistra Italiana e civici.

Dopo l’accordo trovato sul programma, il Movimento 5 Stelle deciderà con un voto on line se appoggiare o meno Majorino.

RedPol