ELEZIONI PROVINCIA, BOOM DI VOTANTI: 89,50%. QUASI 7 PUNTI PIÙ DEL 2021

LECCO – L’Ufficio elettorale della Provincia di Lecco comunica che alle 23 di sabato 24 gennaio (orario di chiusura del seggio) per l’elezione del presidente hanno votato 921 elettori, pari all’89,50% degli aventi diritto al voto (1.029).

Nel dettaglio:

-Fascia A Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti – scheda azzurra: 456 su 534 aventi diritto al voto

-Fascia B Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti – scheda arancione: 227 su 247 aventi diritto al voto

-Fascia C Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti – scheda grigia: 125 su 130 aventi diritto al voto

-Fascia D Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti – scheda rossa: 83 su 85 aventi diritto al voto

-Fascia E Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti – scheda verde: 30 su 33 aventi diritto al voto

Nelle ultime elezioni per il presidente, nel 2021 l’affluenza era stata pari all’82,90%.

Sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Lecco, per un totale di 1.029 aventi diritto al voto. Le operazioni di voto si sono concluse nel seggio unico allestito nella sala don Ticozzi in via Ongania 4 a Lecco. Le operazioni di scrutinio sono iniziate oggi, domenica 25 gennaio alle 8 nella medesima sala; al termine delle operazioni di scrutinio l’Ufficio elettorale procederà alla stesura del verbale e alla proclamazione del presidente eletto.