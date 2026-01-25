PROVINCIA, PARLA LO SCONFITTO. VERGANI: “COMUNQUE SODDISFATTO”

Ci siamo spesi convintamente per un risultato diverso, ma prendiamo atto che la maggioranza del corpo elettorale si è orientata per la riconferma di Alessandra Hofmann come Presidente, alla quale rinnovo la stima, unitamente ai migliori complimenti e auguri di buon lavoro e alla mia disponibilità a collaborare in qualità di Sindaco, come ho sempre fatto.

Sono comunque soddisfatto per l’esperienza fatta e per l’opportunità che mi è stata data di poter spendere in modo costruttivo il civismo per come l’ho personalmente vissuto in questi ultimi vent’anni da Amministratore del Comune di Imbersago. In questo voto ha prevalso un’impostazione che la nostra proposta puntava a superare, anche se l’ampio consenso rispetto alla mia candidatura dimostra che c’è comunque l’esigenza di aprire una pagina nuova. Rivolgo un sentito ringraziamento a tutti i Sindaci e Consiglieri comunali che mi hanno sostenuto: partendo dal capoluogo, fino al Comune più piccolo. Grazie a ciascuno di voi per l’impegno e la fiducia! Un pensiero e un augurio infine all’intero territorio della Provincia di Lecco, ai suoi cittadini e in particolare ai Consiglieri provinciali: le elezioni passano, i valori che ci uniscono rimangono…

Fabio Vergani

