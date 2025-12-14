ELEZIONI PROVINCIALI, CHIUSI I GIOCHI: CDX CON HOFMANN SFIDA VERGANI

LECCO – I giochi sono ufficialmente chiusi: dopo mesi di discussioni sui candidati per le prossime elezioni provinciali, che hanno visto in particolare divisioni all’interno della coalizione di centrodestra sulla figura della presidente uscente Alessandra Hofmann, le fazioni in lizza per la presidenza a Villa Locatelli hanno trovato i rispettivi accordi.

Il centrodestra, dove la figura della “candidata civica” Hofmann sembrava non aver trovato l’appoggio di Fratelli d’Italia, si è in ultima istanza unito proprio sulla sindaca di Monticello Brianza, con la speranza di bissare il risultato dell’ultima tornata elettorale.

Dall’altra parte, una coalizione di ampio respiro che comprende il PD, gli esponenti di Orizzonte per Lecco con Corrado Valsecchi e il gruppo dei Civici per la Provincia guidato da Antonio Rusconi ha trovato una convergenza sul nome di Fabio Vergani, sindaco di Imbersago.

Appuntamento dunque a sabato 24 gennaio per le votazioni, che decreteranno la permanenza a Villa Locatelli dell’attuale presidente o un significativo cambio di poltrona.

RedPol