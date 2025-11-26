ELEZIONI PROVINCIALI, I CIVICI: “PERCHÉ IL TAVOLO DEL DIALOGO E CONDIVISIONE”

Siamo confidenti che i tre gruppi presenti in Consiglio provinciale aderiranno al tavolo per discutere apertamente e sviluppare una proposta condivisa la cui evidenza è l’elezione del Presidente ma la sostanza è la confluenza di tutte le forze amministrative e politiche in campo per il rilancio concreto e costruttivo di una “governance utile” per il territorio della nostra provincia.

Perché trattasi di elezione di secondo livello (al seggio provinciale saranno chiamati al voto i soli Amministratori comunali). Non appare necessario, in questo tipo di elezione, “marcare” la stretta “evidenza” partitica, come si fa per le elezioni politiche o comunali, ma appare più opportuno individuare le “cose da fare” e “remare” tutti nella stessa direzione, per il bene del territorio.

Perché è sostanziale la “parità” delle forze presenti e confermate in Consiglio provinciale: 6 seggi alla maggioranza uscente e 6 delle opposizioni

Perché è sostanziale l’equilibrio (maggioranza e opposizioni) dei pesi elettorali ponderati emersi nelle ultime due elezioni provinciali. Nessun gruppo da solo ha la certezza e la supremazia dei “numeri” e dell’esito dell’elezione.

Perché quando la maggioranza di governo di un ente, come quello della Provincia attuale, è “sintonizzata” e “sostenuta” da tutti i Comuni (al di là delle appartenenze politiche) è più agevole e produttivo amministrare il territorio su temi ed interventi di carattere sovracomunale.

Nel confermare che gli obiettivi della c.d. “strada della condivisione”, sono:

– Individuazione di un candidato condiviso

– Nuova modalità sinergica nel dialogo con i territori ed i Comuni

– Concrete idee programmatiche, nuove e con visione strategica

– Distribuzione proporzionale delle deleghe ai Consiglieri

– Piena valorizzazione dei servizi in favore dei Comuni

Il gruppo, per tutti questi perché, RILANCIA il “tavolo del dialogo e della condivisione” da avviare entro il 30 novembre 2025.



I “Civici” confidano nell’adesione, nell’interesse del territorio di tutti i Comuni della Provincia di Lecco ed aspettano per condividere una data.

Civici per la Provincia