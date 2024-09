ELEZIONI PROVINCIALI. FORZA ITALIA SI COMPATTA SU SILVIA BOSIO

LECCO – Forza Italia comunica la candidatura di Silvia Bosio alle prossime elezioni provinciali del lecchese.

“La nomination di Bosio – commenta il segretario provinciale Roberto Gagliardi – rappresenta una scelta importante per rafforzare la presenza di Forza Italia sul territorio, valorizzando e promuovendo in particolar modo la cultura in Provincia. Silvia Bosio, consigliere comunale a Calolziocorte, si è distinta in particolare per il suo impegno e per la sua capacità di accedere a bandi regionali, e non solo, e di promuovere eventi culturali che hanno fatto sempre registrare il sold out”.

“Ho accettato di candidarmi a queste elezioni provinciali e ne sono onorata – ha dichiarato Silvia Bosio -. Ho deciso in fretta, con ponderazione ma senza indugi. Difficile coniugare velocità e ragionevolezza ma è fondamentale per raggiungere qualunque obiettivo. Vorrei poter contribuire con le mie competenze ed entusiasmo all’evoluzione del nostro Territorio, valorizzando quegli aspetti culturali, sociali e non solo, che i cittadini richiedono e che lo sviluppo turistico impone”.

La Segreteria Provinciale di Forza Italia esprime forte fiducia nella candidatura di Bosio, convinta che la sua figura possa portare risultati significativi alle prossime elezioni. “Siamo certi che Silvia saprà rappresentare al meglio i valori di Forza Italia e rispondere alle esigenze del nostro territorio – prosegue Gagliardi -. Le elezioni provinciali si svolgeranno il 29 settembre 2024 e la campagna elettorale di Silvia Bosio è già in corso da 15 giorni. Il partito invita tutti i sindaci e consiglieri a partecipare attivamente al processo elettorale e a sostenere la candidatura di una donna che ha dimostrato di avere a cuore il futuro della nostra provincia”.