ELEZIONI PROVINCIALI, HOFMANN: “STUPITA DA DICHIARAZIONI DI FDI”

LECCO – “Desidero innanzitutto ringraziare la Lega e Forza Italia, nelle persone dei coordinatori provinciali Daniele Butti e Roberto Gagliardi, per il sostegno pieno e senza condizioni alla mia ricandidatura alla guida della Provincia di Lecco. È un segnale importante di ﬁducia e di continuità, che ci permette di guardare avanti con chiarezza e responsabilità”. Sono le parole della presidente della Provincia Alessandra Hofmann, in merito alla sua ricandidatura per la guida di Villa Locatelli.

Hofmann ha sottolineato i risultati raggiunti in questi anni: “Abbiamo lavorato in modo costante e concreto, in stretta collaborazione con i sindaci e con il territorio. In questi quattro anni la Provincia di Lecco e cresciuta nei servizi, nelle attività culturali, nella manutenzione delle strade e scuole e nel sostegno ai Comuni. Abbiamo affrontato emergenze importanti, come quelle sulla mobilità, con un approccio pragmatico e condiviso. Tutto questo è frutto di un lavoro di squadra che non si improvvisa”.

Sul fronte politico, Hofmann non nasconde il suo dispiacere per alcune dichiarazioni di Fratelli d’Italia: “Devo dire con sincerità che sono rimasta stupita. Nelle riunioni di coalizione, e anche a livello regionale, Fratelli d’Italia ha sempre confermato il suo sostegno al mio lavoro e alla ricandidatura; così come ho letto parole di stima e volontà a collaborare da parte del Segretario Provinciale, che si devono però tradurre in atti concreti quanto prima. Leggere o sentire dichiarazioni di altri referenti che

mettono in discussione quanto costruito insieme lascia perplessi, e non solo me: molti amministratori locali mi hanno manifestato sorpresa e disappunto. Dopo quattro anni di collaborazione seria e di risultati per il nostro territorio, questo atteggiamento rischia di indebolire il lavoro di tutta la squadra“.

La presidente ribadisce comunque la volontà di mantenere un clima unitario e costruttivo: “Il mio obiettivo non è alimentare polemiche ma continuare a lavorare per il territorio. Sono convinta che il centrodestra saprà ritrovare la compattezza che lo ha sempre contraddistinto. Ringrazio chi in questi giorni, tra sindaci e amministratori, mi ha espresso sostegno e incoraggiamento a proseguire. Credo che la Provincia di Lecco abbia ancora bisogno di continuità, di serietà e di concretezza. Io sono pronta a metterci ancora il mio impegno e la mia disponibilità”.

Hofmann ricorda poi la sua natura civica e l’ampiezza della sua proposta: “La mia è e resta un’offerta civica e trasversale. Ho sempre creduto che la Provincia debba essere la casa di tutti i Comuni, non il terreno di scontro dei partiti. La maggior parte dei consiglieri comunali che voteranno per il rinnovo dell’ente proviene da esperienze civiche, amministrano i loro paesi ogni giorno e guardano ai risultati, non alle sigle o alle appartenenze. È a loro che mi rivolgo, con la serietà e la concretezza del lavoro fatto”.

E conclude con una posizione netta: “Io continuerò a essere in campo, con coerenza e spirito di servizio. Saranno le urne a dire chi crede davvero nel progetto che abbiamo costruito e chi preferisce le divisioni. Le beghe tra i partiti non mi interessano: apprezzo chi lavora senza porre veti o condizioni, come hanno fatto Lega e Forza Italia”.