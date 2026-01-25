ELEZIONI PROVINCIALI, VOTI ‘PONDERATI’ FINALI: HOFMANN VINCE 46.174 A 44.473

LECCO – L’Ufficio elettorale della Provincia di Lecco ha provveduto a proclamare l’elezione del presidente riconfermato Alessandra Hofmann. Hanno votato 921 elettori, pari all’89,50% degli aventi diritto al voto (1.029), con 912 voti validi (90.647 voti ponderati), 5 schede bianche, 4 schede nulle.
Alessandra Hofmann ha ottenuto 530 voti (46.174 voti ponderati), Fabio Vergani 382 voti (44.473 voti ponderati).
Ulteriori informazioni sono disponibili nell’apposita sezione del sito internet dedicata alle Elezioni provinciali 2026.