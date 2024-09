ELEZIONI PROVINCIALI, IL COMMENTO DI PASSONI (PD): “UN’ALTERNATIVA È POSSIBILE”

LECCO – Le elezioni provinciali del 29 settembre hanno certificato il secondo posto dietro al centrodestra per la lista di centrosinistra “Territorio e bene comune”, che ha conquistato cinque seggi grazie alle 35.822 preferenze ponderate.

Il sindaco di Olginate e responsabile enti locali PD Marco Passoni ha commentato questo risultato: “I numeri nel consiglio provinciale non cambiano. È chiaro però che ancora una volta dobbiamo sottolineare che una alternativa era ed è possibile se ci si unisce per affrontare i veri problemi di tutti gli amministratori, non solo quelli di una parte. Non si può pensare, considerando i voti effettivi e la composizione del consiglio provinciale, che ci siano amministratori di serie A e di serie B. Per noi questo sarà il mandato in cui rilanciano in consiglio provinciale la voce di un territorio, nella speranza di non essere soli e che si esca tutti dalle ambiguità per costruire già da ora una alternativa programmatica e di priorità dentro il consiglio provinciale. I numeri lo permetterebbero, se ci sarà la volontà di farlo. La nostra lista si conferma un punto di riferimento importante con tanti amministratori che rappresentano il territorio e sono riconosciuti come tali”.

LEGGI ANCHE: