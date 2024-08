ELEZIONI PROVINCIALI, PARLA HOFMANN: “SONO PRONTA A FARE SQUADRA”

In queste settimane ho assistito in rispettoso silenzio, nella piena consapevolezza delle dinamiche politiche, alle prese di posizione, a volte purtroppo ingenerose, dei vari partiti e liste provinciali sull’operato dell’amministrazione provinciale che ho avuto l’onore di guidare fino ad ora.

In questi due anni e mezzo ho avuto l’opportunità di proseguire nel metodo di approccio serio e concreto del mio predecessore Claudio Usuelli, avendo la fortuna, a differenza sua, di operare con una squadra coesa e determinata di Consiglieri Provinciali appartenenti ad una coalizione di Centrodestra che comunque non ha mancato di ascoltare le istanze provenienti da tutti i gruppi consiliari.

Il 29 settembre oltre 1000 amministratori comunali saranno chiamati ad esprimere una preferenza ed un giudizio sull’azione sin qui svolta dall’ente provinciale, che mai come ora, dopo una lunga fase di transizione sta ritrovando una sua centralità e un proprio spazio politico e istituzionale che è frutto di un lavoro quotidiano comune con i consiglieri che mi hanno accompagnata in questo percorso iniziato nel dicembre 2021.

Ritengo sia giusto, anche per sensibilizzare l’intera l’opinione pubblica rimarcare alcuni risultati raggiunti in questo periodo di tempo, con la speranza che questo sia l’ultimo rinnovo che viene effettuato secondo le dinamiche di un’elezione di secondo livello, auspicando che venga presto data voce, attraverso lo smantellamento della sciagurata riforma Delrio, ai cittadini della Provincia di Lecco con il voto popolare.

Sulla rete viaria provinciale composta da oltre 300 km abbiamo stanziato risorse proprie per oltre 3 milioni di euro per la manutenzione ordinaria delle arterie di competenza, attuando una programmazione pluriennale di ampio respiro, che ha garantito un numero di sfalci a bordo strada adeguati e manutenzioni alle segnaletiche orizzontali e verticali.

Inoltre, in questo ultimo biennio, la Provincia ha recuperato grazie a proprie progettazioni oltre 20 milioni di euro da Stato e Regione per l’attuazione di progetti di revisione straordinaria del manto stradale e inoltre è al lavoro per attuare quanto ottenuto nell’ambito del Piano Lombardia per tante opere di valenza territoriale straordinaria, come ad esempio la variante di Primaluna e le tangenzialine di Castello Brianza e Molteno, per un totale di circa 45 milioni di euro.

Un’azione importante attuata senza dimenticare il continuo confronto con ANAS e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per le opere pubbliche che saranno la legacy delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che nei prossimi anni porteranno risorse per oltre 500 milioni di euro per opere strutturali viabilistiche attese da anni e fondamentali per il nostro territorio: messa in sicurezza tratta Giussano-Civate SS36; Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana; variante di Vercurago Lotto San Gerolamo; adeguamento a tre corsie del ponte Manzoni – Lecco; potenziamento svincolo località Dervio; potenziamento svincolo località Piona a Colico.

Attenzione importante è stata data agli edifici scolastici provinciali che oltre ai 3 milioni di manutenzione ordinaria, grazie al PNRR la Provincia è stata protagonista beneficiando di complessivi oltre 16 milioni di euro di investimenti per la sistemazione di 8 Scuole superiori e l’edificazione di 2 nuove palestre.

Oltre agli edifici, la Provincia sta promuovendo in accordo con le associazioni di categoria, un sistema di formazione professionale e d’istruzione secondaria attento alle esigenze richieste dalle tante piccole e medie aziende che popolano il nostro territorio, per colmare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro realizzando iniziative diverse quali Orientalamente, Mestierando, Sifastem e giornate post Diploma coinvolgendo solo nel 2023 oltre 6.000 studenti delle scuole secondarie.

Un’azione importante di supporto ai comuni è quella della Stazione Unica appaltante che ha bandito in un solo anno oltre 200 gare per un importo superiore agli 85 milioni di euro.

Inoltre, è stato attivato uno Sportello di supporto ai Comuni per l’adeguamento dei propri strumenti urbanistici ai contenuti del Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) che nel 2023 ha svolto oltre 50 incontri con gli enti locali un’azione abbinata a quella svolta nel biennio 2022/2023 con oltre 150 confronti con enti locali, professionisti e imprese operanti sul territorio nell’ambito delle attività della Commissione per il paesaggio.

Nell’ambito della programmazione territoriale è in fase di elaborazione il PTCP verde che fornirà una cartografia di base il più possibile aggiornata rispetto agli itinerari cicloturistici esistenti e programmati, che possa convergere negli aspetti delle tutele e delle infrastrutture verdi che conterrà anche le linee di programmazione futura, a supporto del Piano strategico provinciale della mobilità ciclistica che vede come proprio fiore all’occhiello l’itinerario ciclopedonale regionale PCIR3ADDA da Colico ad Abbadia Lariana, che vede coinvolti 9 enti locali per un totale di risorse assegnate alla Provincia da Regione Lombardia di 11.284.000,00 euro.

Quale opportunità per i comuni, la Provincia ha dato nuovo slancio al Servizio Europeo di Area Vasta per innovare e irrobustire la loro capacità programmatoria, cercando così di attivare una rete partenariale funzionale alla presentazione di progetti futuri sempre più strutturati e che abbraccino l’intero territorio provinciale coinvolgendo 33 enti locali, 16 enti scolastici, 23 operatori del terzo settore e proprio in questo ambito di progettazione strategica la Provincia ha sviluppato la prima comunità energetica provinciale che vedrà i primi passi operativi entro l’inizio del 2025.

Un segno di attenzione verso il sistema museale, che è sicuramente un volano straordinario per un territorio turistico come il nostro, è l’aver impostato una veste moderna ed efficace attraverso il nuovo portale Lecco Heritage del nostro patrimonio artistico che ha saputo aumentare la propria rete incrementando di 20 ulteriori siti accreditati.

Infine, è impossibile non citare gli oltre 3.000.000 milioni di euro stanziati grazie a Fondi PNRR, Bandi Ministeriali e Regionali e risorse proprie della Provincia che sono stati stanziati per Villa Monastero che ha visto rinnovare anche la propria grafica e l’offerta culturale, un’azione di successo come dimostrano le ultime classifiche pubblicate dove la nostra perla del Lago di Como ha ampiamente superato il numero di visitatori dei Villa Carlotta e Villa del Balbianello.

Successi che sono stati anche ottenuti in campo sportivo con l’assegnazione della prima edizione italiana di Euromeet un momento di vetrina internazionale per gli sport outdoor che rappresentano la vocazione naturale del nostro territorio.

Abbiamo dimostrato recentemente anche concretamente la volontà di voler preservare l’identità e la forza del nostro territorio, facendo come Ente la propria parte da protagonisti con la messa a disposizione di uno spazio provinciale per ospitare la sede territoriale della Motorizzazione Civile con un lavoro di sistema con gli altri enti territoriali.

In sintesi, sono convinta che tanto è stato fatto, tanto ci sarà da fare con la consapevolezza e la determinazione che hanno contraddistinto questa amministrazione e che auspico continuerà ad esserne la cifra distintiva fino al termine del mio mandato, grazie soprattutto ad un lavoro di sintesi e confronto continuo con i miei Consiglieri delegati che hanno tutti lavorato in maniera gratuita e generosa per il nostro territorio.

Avendo ben presente che debba sempre prevalere l’interesse esclusivo della nostra bella provincia, vista l’importanza del lavoro che ci aspetta, seppur con la consapevolezza delle dinamiche politiche che si intersecheranno in questa sfida elettorale, auspico che il 30 settembre i risultati consegnino un Consiglio ancora capace di stabilità, di giudicare nel merito le cose, di essere Provincia di tutti in modo trasversale ed inclusivo come dimostrato in questi anni.

Alessandra Hofmann

Presidente della Provincia di Lecco