ELEZIONI PROVINCIALI, SFIDA HOFMANN-VERGANI: OGGI IL VOTO

LECCO – Si vota oggi, dalle 8 alle 23 in Sala Don Ticozzi a Lecco, per eleggere il nuovo presidente della Provincia di Lecco. Un’elezione di secondo livello, regolata dalla legge Delrio, che chiama alle urne non i cittadini ma i 1.029 amministratori locali – sindaci, consiglieri e assessori non esterni – dei 84 comuni del territorio. Un corpo elettorale ristretto che rappresenta, in forma indiretta, i 332.457 residenti della provincia.

Lo spoglio inizierà domani mattina alle 8, quando si conoscerà il nome del successore – o della conferma – alla guida di Villa Locatelli.

Come previsto dalla normativa, il voto degli amministratori non ha lo stesso peso per tutti: più è popoloso il comune rappresentato, maggiore è il valore attribuito alla scheda. Lecco, unico comune oltre i 30.000 abitanti, “gioca da sola” con 33 delegati e un peso di 426 millesimi per voto. Seguono i cinque comuni della fascia 10.001–30.000 abitanti – Calolziocorte, Casatenovo, Mandello, Merate e Valmadrera – che esprimono complessivamente 85 elettori, ciascuno con un peso di 221 millesimi. A scalare, le altre tre fasce fino ai 49 comuni sotto i 3.000 abitanti, dove il singolo voto vale dieci volte meno rispetto a quello di un consigliere del capoluogo.

L’affluenza sarà uno degli elementi più osservati: nelle ultime consultazioni provinciali, a settembre 2024, aveva votato l’84% degli aventi diritto; nell’elezione del presidente del 2021, l’83%.

A correre per la riconferma è Alessandra Hofmann, sindaca di Monticello Brianza e presidente uscente della Provincia di Lecco. Eletta nel dicembre 2021, guida la lista Casa dei Comuni, espressione dell’attuale maggioranza di centrodestra a Villa Locatelli. La sua candidatura si fonda sulla continuità amministrativa e su un lavoro territoriale che, nelle ultime settimane, ha visto i partiti della coalizione ricompattarsi dopo alcune frizioni iniziali.

Il risultato di oggi avrà un peso anche sugli equilibri politici del centrodestra lecchese, impegnato a definire un candidato unitario per le prossime elezioni comunali di Lecco, previste tra metà aprile e metà giugno. Sul tavolo restano i nomi del leghista Carlo Piazza e del meloniano Filippo Boscagli, con la partita provinciale che potrebbe influire sulla scelta finale.

Sul fronte opposto corre Fabio Vergani, sindaco di Imbersago, indicato come candidato civico ma sostenuto dal centrosinistra. La sua candidatura nasce da un accordo tra l’area civica guidata da Antonio Rusconi e il Partito Democratico, in particolare l’asse Fragomeli–Gattinoni. Un percorso definito complesso, frutto di incontri, documenti e confronti interni, che ha escluso altre ipotesi come quelle dei sindaci Montanelli (Galbiate) e Artusi (Primaluna).

Questa scelta, però, ha generato tensioni significative all’interno del mondo civico. Alcuni amministratori hanno percepito l’operazione come un’ingerenza del Pd in un’area che aveva costruito la propria identità sulla terzietà e sull’indipendenza. Le prime fratture sono emerse proprio a Lecco, dove figure di peso come Mauro Fumagalli e Corrado Valsecchi si sono sfilate, rifiutando di sostenere Vergani. Per loro, non sarebbe coerente allearsi con il Pd a livello provinciale mentre in città si conduce una campagna elettorale contro il sindaco Gattinoni.

Resta inoltre da capire quale posizione assumerà Azione, che a Lecco sostiene Fumagalli: se seguirà la linea civico–Pd oppure manterrà una postura alternativa.

Pur trattandosi di un’elezione indiretta, l’esito del voto avrà ripercussioni significative sul quadro politico locale. La presidenza della Provincia rappresenta infatti un punto di riferimento per la gestione dei rapporti istituzionali, per la programmazione territoriale e, non da ultimo, per le dinamiche tra le coalizioni in vista delle amministrative della primavera 2026.

I seggi resteranno aperti fino alle 23, con possibilità di parcheggio negli spazi interni del liceo Grassi. Domani mattina, con l’avvio dello scrutinio, si conoscerà il nome del nuovo presidente della Provincia di Lecco.

RedPol