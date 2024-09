ELEZIONI PROVINCIALI. UNCEM: “IL VOTO PONDERATO È ASSURDO E DANNOSO”

ROMA – “Si voterà domani in 42 Province italiane. In 35 per rinnovare il Consiglio provinciale. In 6 per Consiglio e Presidente. In una per il Presidente. Sarà un voto di secondo livello, ovvero voteranno gli Amministratori, Sindaci e Consiglieri comunali, dei Comuni che fanno parte delle Province. Ma non è questo il problema” secondo Uncem – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani.

“La vera questione, che molti Sindaci continuano a condannare e pure noi – interviene il presidente nazionale Marco Bussone -, è che si tratta di un ‘voto ponderato’. Ovvero, il voto di un Consigliere di Cuneo vale 250, quello di Rittana 15. Stessa cosa per Macerata e Treia e via così. Una situazione pazzesca, di piena sperequazione. Per ‘uscire’, essere eletti, i consiglieri candidati dei Comuni più piccoli, devono stringere patti con uno o più Consiglieri dei grandi centri. Buttarsi nelle loro braccia. Chiamiamole ‘alleanze’…”

“Assurdo e dannoso per tutti. Anche per la democrazia. Ecco perché Uncem chiede una riforma. Ma non solo per dare qualche competenza in più e qualche soldino alle Province. Per mettere realmente ordine in un sistema istituzionale che ha bisogno di un vero cambio di paradigma. La riscrittura del TUEL non sia fredda e timida. Riscriva le regole democratiche del Paese, chi fa che cosa negli Enti locali, come eliminiamo consorzi e agenzie troppo facili, come i Comuni stanno insieme, quali sono gli ambiti territoriali anche provinciali, lievitati da 70 a 110 in vent’anni, che hanno urgenza di un tagliando” conclude Bussone.