PROVINCIA: VERGANI CANDIDATO ‘CIVICO’. COME ANTICIPATO DA LECCO NEWS

LECCO – Il gruppo dei Civici per la Provincia ha ufficializzato la candidatura del sindaco di Imbersago Fabio Vergani alla presidenza di Villa Locatelli, nell’ambito del progetto “Provincia 2026” rivolto a sindaci e amministratori della provincia di Lecco. L’investitura arriva dopo le interlocuzioni delle scorse settimane tra amministratori di maggioranza e di minoranza che hanno condiviso la necessità di una proposta alternativa agli schieramenti tradizionali.

La nota che viene diffusa in queste ore ai sindaci, agli assessori e ai consiglieri comunali della provincia mette nero su bianco il nome di Vergani come candidato di espressione civica, indicandolo come figura in grado di “attirare consensi utili al buon successo del progetto”. Il documento ribadisce che la proposta è rivolta a tutti gli amministratori disponibili a sottoscrivere contenuti, metodo e candidatura del “Progetto Provincia 2026”, con l’obiettivo dichiarato di superare le logiche di partito attraverso un accordo tra enti locali.

Per i lettori di Lecconews, però, il nome di Fabio Vergani non è una sorpresa: già nei giorni scorsi il nostro giornale aveva raccontato come la coalizione di centrosinistra, i Civici per la Provincia e l’area riformista avessero trovato una convergenza proprio sul sindaco di Imbersago, individuato come sfidante dell’uscente Alessandra Hofmann.

In quell’occasione, già una settimana fa, veniva evidenziato come la corsa verso il voto del 24 gennaio si stesse delineando su un testa a testa Hofmann‑Vergani, anticipando di fatto l’ufficializzazione odierna dei Civici.

L’odierna comunicazione del gruppo dei Sindaci Civici conferma dunque il quadro politico già descritto, certificando il ruolo centrale di Vergani nel tentativo di costruire un fronte largo di amministratori attorno a una proposta “civica” per la guida della Provincia di Lecco.

Resta ora da capire quanti sindaci e consiglieri sceglieranno di sottoscrivere formalmente il progetto e quanto sarà competitivo il fronte che si stringerà attorno al primo cittadino di Imbersago nella sfida per Villa Locatelli.

