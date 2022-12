LECCO – Per le elezioni regionali si prepara anche Unione Popolare. La formazione di sinistra sarà guidata da Mara Ghidorzi e presenterà i lecchesi: Ismaele Boscolo, 22 anni studente universitario; Valentina Marcucci, 42 anni avvocato, Claudia Minniti, 41 anni dipendente amministrativo scolastico, Marco Piras 37 anni impiegato. Per sostenere la presenza di Unione Popolare è necessario raccogliere le firme e si potrà farlo nei Comuni di Lecco, Valmadrera, Calolziocorte, Mandello, Merate e Casatenovo, oppure seguendo le pagine social di Unione Popolare Lecco dove verranno pubblicate le date dei vari banchetti.

Quella per le prossime elezioni regionali sarà una campagna elettorale dura, anche a fronte della difficile ed antidemocratica raccolta di firme che è un passaggio obbligato per tutte le forze, come la nostra, non presenti nel consiglio regionale uscente ma noi ci saremo.

Unione Popolare ci sarà, e sarà l’unica alternativa credibile per cambiare rotta una volta per tutte rispetto al consociativismo tra centro destra e centro sinistra funzionale al sistema di potere lombardo che ha portato al disastro politico dentro il quale si trova la nostra regione, allo smantellamento della sanità pubblica, all’imposizione di un modello basato sulla concorrenza a tutti costi ed la supremazia del mercato sui bisogni e le esigenze delle cittadine e dei cittadini lombardi.

Una firma e un voto per Unione Popolare sono una firma e un voto per:

Una sanità pubblica e di qualità

Un trasporto pubblico ed efficiente

Politiche di edilizia popolare pubblica e per lo stop al caro affitti e bollette

Un ambiente salubre e lo stop al consumo selvaggio di suolo

Un territorio libero dalle servitù militari e dalle bombe atomiche