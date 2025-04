ELEZIONI RSU SCUOLA, FLC CGIL: “UN SEGNALE FORTE E UN MANDATO CHIARO”

LECCO – Al termine di tutti gli scrutini per il rinnovo delle RSU nei settori dell’Istruzione e della Conoscenza, la FLC CGIL di Lecco ringrazia tutto il personale scolastico e della ricerca che ha votato e mettendosi in gioco in prima persona candidandosi.

“Il dato finale, in sé, non ci soddisfa pienamente, perché c’è stato un lieve calo nelle preferenze accordateci – dice Massimiliano De Conca di FLC CGIL Lecco – Tuttavia un lavoratore su tre ha espresso il suo consenso per il lavoro svolto dalla FLC sul territorio lecchese e ha consegnato un mandato chiaro alla struttura provinciale affinché l’azione svolta finora sia rafforzata e diffusa”.

“Sono stati due anni densi di cambiamenti e ristrutturazioni organizzative: ma oggi, con il parallelo consolidamento del dato del tesseramento, la FLC CGIL di Lecco esce da questa prova democratica con rinnovato slancio e con un piano per il futuro – continua De Conca – Già dalle prossime settimane cominceremo la formazione delle nuove RSU, riprenderemo l’attività sindacale nelle scuole dove le contrattazioni non sono ancora terminate, rafforzeremo il dialogo con lavoratrici e lavoratori, ci faremo promotori di discussioni politiche attuali, da quelle strettamente connesse alle professionalità della nostra categoria (dalle Nuove indicazioni sul I ciclo e II ciclo, sulla valutazione, ecc.), a quelle connesse con il futuro del nostro Paese: per questo ci impegneremo per la buona riuscita della campagna referendaria per i 5 SI (8 e 9 giugno 2025)”.

“Siamo ancora soltanto all’inizio: ma con il supporto di chi ci ha votato e di chi ci rappresenta nelle scuole e con la forza della nostra coerenza e della nostra attività sindacale, tradurremo il mandato che ci è stato consegnato in un’azione ancora più incisiva sia sul piano sindacale sia sul piano culturale”, conclude De Conca.