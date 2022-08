LECCO – Saranno tre i candidati lecchesi di Sinistra Italiana che correranno alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Sono Sara Canali, giovane coordinatrice del circolo di Lecco, inserita nel listino della Camera dei Deputati. Quindi Paolo Lanfranchi, sindaco di Dolzago e consigliere provinciale, che rappresenterà l’intera coalizione di centrosinistra nella sfida all’uninominale di Lecco, Sondrio e Como per il Senato. Infine Tino Magni, candidato nel collegio di Milano per il Senato, co-capolista insieme a Ilaria Cucchi.

Inoltre, nelle liste di Sinistra Italiana Como, sarà candidata anche Anna Toffoletti, ex dirigente scolastico, molto conosciuta nel territorio lecchese.

“Siamo orgogliosi delle candidature che il nostro territorio è stato capace di esprimere, segno di una sinistra viva, capace di tenere insieme tre generazioni, che guarda ai bisogni delle fasce deboli e a una transizione ecologica necessaria – dice Emanuele Manzoni, coordinatore provinciale – Con noi si candidano un sindaco che ha dimostrato di sapere amministrare egregiamente il proprio comune, una giovane lavoratrice già protagonista delle manifestazioni per i diritti della comunità LGBT+ e per la Pace. E Tino Magni, la cui storia di impegno sociale credo non necessiti di presentazioni. Sono persone preparate e da sempre impegnate nel campo del lavoro, della tutela dell’ambiente, dei diritti di tutti e con ruoli di responsabilità e amministrazione a più livelli”.

Inizia adesso la campagna elettorale che vede i militanti lecchesi impegnati a sostegno dei candidati della lista Sinistra Italiana – Europa Verde.

Tra le proposte principali ci sono: la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, il trasporti gratuiti per gli under30, un salario minimo a 10 euro l’ora e una legge per la tutela del clima da approvare nei primi cento giorni di mandato.