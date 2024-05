ELEZIONI. I CANDIDATI NEI PRINCIPALI COMUNI LECCHESI (IN AGGIORNAMENTO)

LECCO – Ben 49 i Comuni lecchesi al voto nella tornata del prossimo 8 e 9 giugno. Alle 12 di sabato 11 maggio scadono i termini per presentare le liste dei candidati, in questa pagina – in continuo aggiornamento – i nomi dei candidati sindaci e dei cittadini che concorreranno alla carica di consiglieri comunali, così come comunicati da loro stessi o raccolti dalla redazione di Lecco News.

COMUNE DI CIVATE

Lista “Noi con voi”

Candidato sindaco Angelo Isella.

Candidati consiglieri: Ernesto Colombo, Renato Canali, Emilio Fumagalli, Ermes Caimi, Silvia Tantardini, Ilaria Rocco e Simone Scola, Daniela Borraccetti , Veronica Zanotta , Monica Castagna , Maurizio Bosso, Davide Canali.

COMUNE DI MALGRATE

Aggiornamenti non appena disponibili

COMUNE DI OGGIONO

Aggiornamenti non appena disponibili

COMUNE DI VALMADRERA

Lista “Progetto Valmadrera”

Candidato sindaco: Cesare Colombo.

Candidati consiglieri: Francesco Barbuto, Rita Bosisio, Raffaella Brioni, Marcello Butti, Eugenio Carnazza, Piera Crippa, Martina Dell’Oro, Riccardo Isacchi, Francesca Leto, Michele Magni, Massimo Manzoni, Domenico Mazzitelli, Giulio Oreggia, Flavio Passerini, Fiorenza Pelucchi, Elisabetta Sala. Assessore esterno Rusconi Antonio.

Lista “Ascolto Valmadrera”

Candidato sindaco Alessandro Leidi.

Candidati consiglieri: Mauro Dell’Oro, Elio Bartesaghi, Luca Boscolo, Cristina Colombo, Manuel Corti, Giulio Gerosa, Veronica Insalaco, Alberto Locatelli, Simona Marelli, Paolo Michele Gritti, Marco Pozzi, Mirella Pungitore, Donatella Scaravilli, Ornella Villa, Guido Villa, Alberto Vassena.

COMUNE DI VERCURAGO

Aggiornamenti non appena disponibili