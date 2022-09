LECCO – Le elezioni politiche del 25 settembre si avvicinano e il Comune di Lecco ricorda che per richiedere una nuova tessera elettorale è necessario scrivere a elettorale@comune.lecco.it specificando il motivo della richiesta e inserendo i propri dati personali.

A questo proposito è opportuno verificare sulla scheda elettorale in possesso di ogni cittadino se gli spazi per la certificazione risultano tutti timbrati, perché anche in questo caso occorre richiedere una nuova tessera. Inoltre, anche gli elettori che necessitano di un adesivo per il cambio di residenza all’interno del Comune sono invitati a richiederne il rilascio.

Il ritiro della nuova tessera potrà poi avvenire mercoledì mattina dalle 9 alle 12 all’ufficio elettorale, martedì e giovedì pomeriggio dalle 17 alle 18:30 oppure sabato mattina dalle 9 alle 12 presso lo sportello dell’ufficio anagrafe sito nel cortile centrale del palazzo comunale.

Infine, venerdì 23 dalle 14:30 alle 18:30, sabato 24 dalle 9 alle 18 e domenica 25 dalle 7 alle 23, anche senza prenotazione, sarà ancora possibile stampare e ritirare la propria tessera presso due postazioni che saranno allestite ad hoc nei pressi dello sportello dell’ufficio anagrafe sito nel cortile centrale del palazzo comunale.

