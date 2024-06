VOTO AL 65% NEI COMUNI LECCHESI, SCENDE AL 58% INVECE PER LE EUROPEE

LECCO – Il quadro dell’affluenza alle urne nel Lecchese vede un voto per il rinnovo del Parlamento Europeo al 58%, in flessione rispetto al 2019, così come in Lombardia (55%) e a livello nazionale – dove non si raggiunge il 50% di votanti. Più elevato, come prevedibile, il dato relativo a quanti si sono recati alle urne nei quasi 50 Comuni interessati in provincia di Lecco – cifra intorno al 65% (comunque -6% circa rispetto a 5 anni fa).

In questo secondo caso, la differenza è del +3% rispetto alla media della Lombardia e sul totale nazionale.

Alcuni sindaci sono già sicuri della loro poltrona, grazie al superamento del famoso quorum del 40%. Cinque in particolare quelli della Valsassina dove sono certi dell’elezione Michele Polvara a Cassina, Manuele Cattaneo a Margno, Mariangela Colombo a Moggio, Martino Colombo a Pagnona e confermato Alberto Nogara a Taceno.

Lunedì aggiornamenti in mattinata e dirette elettorali dalle 14 per il voto nei Comuni del territorio.

RedPol