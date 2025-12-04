ELICOTTERO PRECIPITA IN VALMALENCO, MUORE 29ENNE DI VALMADRERA

LANZADA/LE PRESE (SO) – Tragedia in Valmalenco, dove un elicottero con quattro persone a bordo è precipitato questa mattina poco dopo le 8 in località Le Prese, nel territorio di Lanzada.

Il velivolo era impegnato in una missione di ricognizione sull’area interessata dalla frana dell’11 novembre, lungo la strada comunale Tornadri–Franscia. Nell’incidente ha perso la vita Thomas Ledesma, 29 anni, di origine sudamericana, residente a Valmadrera e dipendente di una ditta incaricata della messa in sicurezza del versante.

Gli altri tre occupanti, tra cui il noto pilota valtellinese Maurizio Folini, sono rimasti feriti con traumi agli arti ma non sarebbero in pericolo di vita.

Dalle prime ricostruzioni sembra che l’elicottero abbia urtato una roccia durante le manovre a bassa quota, precipitando poi in una zona particolarmente impervia. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, due ambulanze, un’auto medica, il Soccorso alpino della Valmalenco e diverse squadre dei Vigili del fuoco.

I soccorritori hanno faticato a raggiungere il relitto a causa della morfologia del terreno e delle condizioni dell’area già segnata dalla frana. Per il giovane operaio, individuato a valle del punto di impatto e trasportato in condizioni critiche in ospedale, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Gli altri feriti, di età compresa tra i 27 e i 60 anni, sono stati trasferiti negli ospedali di Bergamo e Sondrio per le cure del caso.

La Procura di Sondrio ha disposto il sequestro dell’area e del relitto per consentire agli inquirenti di chiarire le cause esatte dello schianto. Restano da accertare eventuali responsabilità e se all’origine della tragedia ci sia stato un errore umano o un guasto tecnico al velivolo.

RedCro