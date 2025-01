ELLO. ALLA BAITA DEGLI ALPINI ‘NATI PER LEGGERE’, ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI

ELLO – Nell’era digitale, dove tablet e smartphone sembrano aver sostituito molti strumenti tradizionali, i libri per bambini resistono come uno dei mezzi più preziosi per l’educazione e lo sviluppo emotivo dei più piccoli. Le letture per bambini non sono solo intrattenimento, ma veri e propri strumenti che stimolano la fantasia, favoriscono l’apprendimento e aiutano a costruire valori importanti.

Con il desiderio di lasciarsi trasportare dalla fantasia, una ventina di bambini si è riunita nel pomeriggio di sabato alla Baita degli Alpini di Ello, dove li attendevano gli Alpini e le lettrici del programma Nati per Leggere.

Questa volta le letture erano a tema animali per celebrare i festeggiamenti per il Santo patrono ellese: Sant’Antonio Abate.

Al termine delle letture, i bambini hanno avuto l’opportunità di sfogliare e leggere i libri selezionati e messi a disposizione da Camilla, Martina (lettrici di Nati per Leggere) e Chiara, la bibliotecaria di Ello.

I partecipanti hanno anche ricevuto in dono una mela rossa dagli Alpini e una spilla per sfoggiare con orgoglio la passione per i libri e la lettura.