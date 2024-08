EMERGENZE INDUSTRIALI E NELLE GALLERIE FERROVIARIE. APPROVATI I PIANI DI PROTEZIONE CIVILE

LECCO – La Prefettura di Lecco ha approvato con la firma del prefetto Sergio Pomponio i piani di Protezione civile che riguardano le aziende a rischio di incidente rilevante e i piani di soccorso in caso di incidente nelle gallerie ferroviarie.

Il territorio provinciale ospita cinque impianti industriali: Fiocchi Munizioni S.p.a. nel Comune di Lecco, Deposito Butangas S.p.a. nel Comune di Cesana Brianza, Collini S.r.l. nel Comune di Civate, Sitab P.E. S.p.a. nel Comune di Nibionno e Flamma S.p.a. nel Comune di Bulciago. Questi rientrano nella normativa europea dettata dalle direttive Seveso, adottate a seguito del grave incidente con dispersione della nube di diossina. Ciascun gestore ha provveduto ad aggiornare il piano di emergenza interno, curando periodiche esercitazioni per correggere e migliorare la sicurezza all’interno dello stabilimento.

Il Piano di emergenza esterna ha messo in evidenza eventuali insediamenti abitativi nel raggio delle aree sensibili in caso di incidente (di danno o di attenzione) e i rischi ambientali (falde acquifere, terreni). Sono state quindi individuate le zone in cui mettere il posto medico avanzato e il posto di comando avanzato, ovvero i presidi di soccorso, assicurati dai Vigili del Fuoco, dal 118 e, per gli aspetti di viabilità, dalle Forze di Polizia anche locale.

Sono invece sei le gallerie ferroviarie: Galleria Morcate nel Comune di Perledo, Galleria Olcio tra i Comuni di Lierna e di Mandello del Lario, Gallerie Garavina e Piona tra i Comuni di Colico e di Dorio, Galleria Dervio sita tra i Comuni di Bellano e di Dervio e Galleria Crostone e Valle Rialba sita tra i Comuni di Lecco e di Abbadia Lariana. Queste gallerie sono interessate dalla pianificazione, valorizzando un modello di comunicazione snella, supportato dalle reperibilità telefoniche e non solo dalle comunicazioni formali; si è inoltre curata la logistica degli interventi di soccorso sulla base dei sopralluoghi svolti dalla Protezione civile.