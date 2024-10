ENAIP DIVENTA ACADEMY DI TEXA, TECNOLOGIE PER L’AUTOMOTIVE

LECCO – Da martedì 1 ottobre, Enaip è Academy Texa. Texa è una società specializzata nella progettazione, produzione e vendita di prodotti e servizi per la diagnosi nel settore automotive che si pone, anche, l’obiettivo di sviluppare, nel territorio nazionale, delle Academy TexaEdu con finalità di formazione, rivolte agli alunni ed ai propri clienti finali.

“Una bellissima notizia per tutta la provincia. Ringraziamo molto Texa e MotorDATA per questa opportunità che ci riempie di orgoglio e responsabilità e i nostri docenti che ci hanno creduto molto. Si tratta di un altro salto di qualità nell’offerta formativa di Enaip che, con l’avvio di questa Academy, vuole candidarsi a diventare l’eccellenza del territorio nel garantire alti livelli preparazione agli studenti, futuri tecnici del settore, con beneficio diffuso per le imprese. La presenza all’inaugurazione di così tanti addetti ai lavori ci fa capire quanto Enaip sia radicato nel territorio e riconosciuto dal mondo del lavoro. Puntare sui giovani, infatti, è un investimento comune che vogliamo fare con le imprese per tenere vivo il settore dando risposte alle aspettative, ai talenti e ai desideri dei giovani e alle richieste di competenze che ci arrivano dalle aziende stesse. Ci consideriamo un incubatore di futuro visto che, nonostante l’inverno demografico, in Enaip è sempre primavera considerato l’alto numero di ragazze e ragazzi che ci scelgono. Un riconoscimento che ci impone di proseguire nell’accompagnare i nostri giovani verso il futuro, con sempre più passione e competenza” commenta orgoglioso Andrea Donegà, direttore di Enaip Lecco, Monticello Brianza e Morbegno.

In particolare, con l’Academy, verranno erogati diversi corsi di specializzazione, tra cui quello ad indirizzo manutenzione e assistenza tecnica, con un percorso formativo legato al settore automotive.

Enaip, in collaborazione con Texa, organizzerà quindi corsi con lo scopo di fornire una specializzazione elevata nel settore automotive. Il tutto grazie ai propri docenti che riceveranno una formazione specifica presso TEXA.

“L’Academy è anche un modo per investire sui docenti tecnici che sono la colonna portante della nostra realtà e che arricchiscono una squadra di professori appassionati e preparati. Il 16 ottobre ci recheremo presso la sede Texa a Monastier di Treviso per iniziare il percorso formativo per i docenti stessi che riceveranno una formazione specifica per poi trasferire conoscenze e competenze alle studentesse e agli studenti che otterranno, così, certificazioni Texa. Un bel lasciapassare per entrare da protagonisti nel settore auto. Vogliamo essere sempre avanti rispetto ai cambiamenti che avvengono nel lavoro” spiega Donegà.

“La collaborazione tra TEXA ed ENAIP rappresenta un passo importante verso il futuro dell’autoriparazione, unendo esperienza e innovazione per formare i professionisti di domani” aggiunge Luigi Bastianello di TEXA al quale fa eco, per Texa Edu, la sua collega Sara Ricciardi: “siamo entusiasti di vedere così tanti giovani determinati pronti a intraprendere questo viaggio di apprendimento e crescita. Il loro impegno e passione sono fondamentali per il successo di questo programma e per elevare le competenze tecniche del territorio”.

Nel corso dell’inaugurazione si è tenuto un seminario tecnico sui cambiamenti tecnologici in atto nel settore automotive a cura di MotorDATA, principale distributore in Italia di TEXA, che ha favorito questo accordo: “la Formazione Tecnica qualificante con un approccio innovativo e multidisciplinare e la presenza a fianco degli Enti che operano sul territorio sono pilastri imprescindibili della nostra strategia” ha detto Stefano Canali, amministratore di MotorDATA srl.

All’inaugurazione della Texa Academy Enaip, oltre alle tantissime imprese, erano presenti anche il direttore generale di Fondazione Enaip Lombardia Giovanni Colombo, l’assessore del Comune di Lecco Emanuele Torri che ha portato i saluti del sindaco, i rappresentanti di Confartigianato CNA, Confindustria e Confapi e una delegazione delle Acli. La presidente della Provincia Alessandra Hofmann, assente per motivi istituzionali, ha voluto comunque inviare un saluto e un messaggio di riconoscimento del valore dell’iniziativa.

L’inaugurazione è stata festeggiata anche con un aperitivo realizzato dalle studentesse e dagli studenti del corso per panificatori e pasticceri di Enaip Lecco.