ENAIP: GLI ALLIEVI CARROZZIERI RIFANNO IL LOOK ALLE AUTO D’EPOCA

LECCO – Enaip Lecco, con gli allievi del corso per carrozzieri, ha partecipato al Concorso di Eleganza, tenuto domenica 17 marzo, all’interno di Villa Reale a Monza. Manifestazione organizzata dal Rotary Club Monza Villa Reale in collaborazione con il RIVS, Registro Italiano Veicoli Storici, riservata agli appassionati e proprietari di auto d’epoca.

Gli allievi Enaip, che stanno studiando appunto per diventare carrozzieri e detailers, hanno offerto ai partecipanti che lo hanno richiesto un servizio di easy detailing, ovvero di cura dell’auto, sulle vetture esposte. Il tutto sotto gli occhi attenti dei loro docenti tecnici, i professori Marco Bassini, Maurizio Mapelli e Diego Crippa. “I ragazzi hanno portato una ventata di freschezza ed entusiasmo in un contesto di prestigio riservato agli adulti in una positiva contaminazione reciproca – commenta orgoglioso Bassini, docente, trainer e titolare di una carrozzeria . Alcune nostre aziende partner che ci hanno supportato per l’occasione, tra cui Rupes, Maniac Line Mafra e Innovacar, ci hanno fornito prodotti adatti alle diverse condizioni climatiche che si susseguono nell’arco di un’intera giornata, permettendo ai nostri ragazzi, nonostante il continuo alternarsi di nuvole e sole che ha influenzato la luce e quindi i riflessi, di scegliere e utilizzare il materiale più idoneo a far risplendere le auto e rendere felici i loro proprietari. Insomma, un bel banco di prova per misurare le loro competenze”.

Anche il direttore Enaip Lecco Andrea Donegà, presente all’iniziativa insieme alla coordinatrice della sede lecchese Federica Colombo, mostra la sua felicità: “Giornate come questa ci rendono orgogliosi di accompagnare, ogni giorno, le ragazze e i ragazzi nella loro crescita professionale e umana – dice Donegà -. Vedere i nostri aspiranti carrozzieri prendersi cura, con passione e grande professionalità, di auto d’epoca così prestigiose e costose è per Enaip una certificazione della qualità e della serietà dei propri percorsi formativi. Il nostro valore aggiunto è il forte collegamento con il mondo del lavoro che si declina su più piani: dai percorsi di stage e tirocinio (fino a 465 ore) nelle numerose aziende del territorio, alla solida collaborazione con le imprese che ci consente di avvicinare i nostri programmi alle esigenze e alle competenze richieste dal mondo del lavoro, passando per un corpo docenti appassionato e competente fatto, anche, da docenti tecnici professionisti con attività proprie, capaci di intercettare e trasferire tutti i cambiamenti in atto nel lavoro e che hanno scelto di dedicare tempo e passione ai giovani insegnando loro il mestiere”.

“Enaip è una realtà con i piedi ben radicati nel territorio e lo sguardo costantemente proiettato al futuro. Caratteristica che ci consente di immaginare e realizzare percorsi innovativi capaci di rispondere alle esigenze dei giovani e delle imprese come dimostra, per stare sul settore, il percorso IFTS su automotive, che si concluderà a giugno, su cui abbiamo già iniziato a raccogliere le adesioni per la prossima edizione”, conclude Donegà. La giornata si è chiusa con il saluto delle autorità, la sfilata sul red carpet delle auto in gara e la premiazione dei vincitori per le varie categorie in gara.