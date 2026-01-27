ENAIP LECCO: PAVLOVYCH SECONDA AL TROFEO CLAUDIO PRANDI DI RISTOREXPO

ERBA (CO) – Il talento dei giovani pasticceri lecchesi sale sul podio di Ristorexpo 2026. Mariia Pavlovych, studentessa della classe 3ª del settore panetteria-pasticceria di ENAIP Lecco, ha conquistato il secondo posto al prestigioso Trofeo Claudio Prandi – Torta Lombardia, nell’ambito della Young Cup di Ristorexpo. Una medaglia d’argento che non è solo un traguardo individuale, ma il simbolo di un’eccellenza formativa radicata nel territorio.

Il concorso ha sfidato le promesse degli istituti alberghieri e dei centri di formazione a ideare una torta da credenza capace di rappresentare l’identità lombarda in vista delle Olimpiadi Invernali 2026, valorizzando biodiversità alpina e sapori della tradizione. La preparazione della giovane allieva è iniziata a novembre, con un percorso fatto di prove, studio dei prodotti tipici e ricerca dell’equilibrio perfetto tra gusto e narrazione del territorio. Al suo fianco, fondamentale è stato il supporto della compagna di classe, Jennifer Cardellino, nel ruolo di helper. Un binomio vincente che ha saputo gestire con freddezza le fasi operative della gara e con grande complicità il carico emotivo di un palcoscenico così importante.

Accanto alle due studentesse, preziosa è stata anche la presenza di Marco Gennuso, docente di pasticceria, che ha accompagnato e sostenuto il lavoro delle allieve durante tutto il percorso di preparazione, contribuendo con la sua esperienza professionale alla definizione tecnica del progetto.

Determinante è stato inoltre il contributo di Lisignoli, fotografo e docente del settore turistico sportivo, insieme ai suoi studenti, e della Prof.ssa Achilli, docente di TIC. Grazie al loro lavoro sulla parte grafica e visiva, il progetto ha acquisito una presentazione professionale e coerente, dimostrando come la collaborazione tra diversi indirizzi formativi possa generare un risultato completo e di alto livello. La giornata della gara è stata un vortice di emozioni. Se la preparazione è stata sorprendentemente tranquilla, il momento della premiazione ha lasciato il segno: l’attesa, l’agitazione, poi l’annuncio del secondo posto hanno riempito d’orgoglio le due alunne.

“Abbiamo dato il massimo e siamo davvero soddisfatte del risultato ottenuto. L’emozione più forte è arrivata sul palco: eravamo agitate, ma anche fiere del lavoro svolto. Saremo sempre grate per questa opportunità”, raccontano Mariia e Jennifer, unite da un’esperienza che resterà memorabile.

Il Trofeo Claudio Prandi rappresenta una vetrina importante per i giovani talenti della pasticceria lombarda. Il secondo posto ottenuto da Mariia conferma quanto passione, tecnica e valorizzazione del territorio possano trasformarsi in un risultato di eccellenza, dando lustro a ENAIP Lecco, che conferma la qualità della sua offerta formativa, capace di trasformare la passione degli studenti in competenze professionali pronte per il mercato del lavoro.