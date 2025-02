ENAIP LECCO, SCUOLA NORVEGESE VISITA LA SEDE E L’OFFICINA BADONI

LECCO – Enaip Lecco, impegnata da anni nella formazione di figure professionali di rilievo nei principali settori, ha ricevuto una delegazione norvegese della scuola superiore ‘Skien Vidregående Skole’ di Skien, Regione Telemark Norvegia, con cui Fondazione Lombardia intrattiene relazioni e collaborazioni da tempo.

Enaip è molto impegnata anche sul fronte degli scambi internazionali, utili ad allargare le conoscenze sui sistemi scolastici degli altri Paesi e condividere buone prassi in ambito formativo ed educativo, con uno sguardo professionale sulle pratiche dell’inclusione e della sostenibilità.

Valentina Tiziani, dell’area internazionale di Fondazione Enaip Lombardia, Andrea Donegà e Federica Colombo, rispettivamente direttore e coordinatrice Enaip Lecco, e la docente Luana Ghisolfi, referente progetti di internazionalizzazione, hanno ricevuto la delegazione norvegese accogliendola con un welcome coffee realizzato dalle studentesse e dagli studenti del corso di pasticceria e panificazione di Enaip Lecco. La giornata è proseguita con uno scambio sulla didattica e la struttura dei corsi utile, anche, per approfondire le tematiche legate al tema della sostenibilità in tutte le sue declinazioni: ambientale, sociale ed economica. C’è stata anche l’opportunità per far conoscere le attività dell’Info Point di Lecco, con cui Enaip collabora, accolti da Francesca Zuccoli che ha fatto una panoramica ampia e approfondita sulle caratteristiche del contesto turistico lecchese. A seguire la visita all’Officina Badoni, progetto nel quale Enaip è coinvolta, insieme ad altre realtà del territorio, e all’Offi Coffee che vede la collaborazione delle studentesse e degli studenti del corso di pasticceria e panificazione di Enaip per quanto riguarda la preparazione di brioches, torte, pizze e focacce. La giornata si è conclusa con la visita a Il Grigio, cooperativa sociale di inserimento lavorativo, storica realtà del territorio attiva nel sociale, in compagnia del presidente Francesco Manzoni, del responsabile del settore alimentare Eugenio Bonolis e del responsabile catering e R.E.A.L. (recupero eccedenze alimentari) Davide Bonfanti.

“Giornate come quella di oggi ci danno la dimensione del grande radicamento di Enaip nel territorio dove siamo impegnati, insieme alle Istituzioni, a tante associazioni e a tanti amici, a tenere vivo il contesto sociale e disegnare un futuro di speranza e di opportunità. Una condizione che ci permette anche di avere una dimensione internazionale, con un modello didattico e organizzativo che attira l’attenzione di realtà oltre i nostri confini. Un’esperienza che ci investe dell’onere e dell’onore di essere un riferimento internazionale per la formazione professionale. Viviamo un momento storico di grande evoluzione tecnologica e culturale che sta attraversando ogni contesto, cambiando le nostre abitudini, le nostre esperienze e le nostre priorità. Occorre una grande capacità di offrire nuove prospettive di lettura della realtà, di anticipazione dei cambiamenti e di azione, dato che i modelli e le competenze consolidatesi nel passato rischiano di non essere più adeguate ai nuovi modi di vivere, lavorare e, anche, di apprendere. Noi di Enaip siamo molto attenti a tutti questi aspetti, consapevoli che se muta il contesto devono cambiare anche le competenze per gestire queste nuove complessità. Ecco perché momenti di scambio con altre scuole e con altri modelli sono per noi fondamentali, specie se avviene con scuole di altri paesi, in un’ottica di contaminazione culturale e crescita reciproca. Siamo una scuola che studia molto perché ha a cuore i destini delle tante ragazze e dei tanti ragazzi che ogni anno ci scelgono. Infine, esperienze come queste e come quelle di mobilità internazionale a cui partecipano i nostri giovani sono occasioni per costruire dal basso, a partire dai banchi di scuola, una vera Europa, fatta di inclusione, pari opportunità e speranza” dichiara Andrea Donegà, direttore di Enaip lecco, Monticello Brianza e Morbegno.