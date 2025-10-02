ENNESIMO GUASTO ALLA LINEA TIRANO-MILANO, LA SEGNALAZIONE

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore, che segnala l’ennesima giornata difficile per chi viaggia sulla linea ferroviaria Tirano–Milano Centrale. “Dopo i ritardi accumulati questa mattina a causa di un guasto al passaggio a livello a Bellano – evidenzia – , nel pomeriggio si è verificato un ulteriore disservizio: un guasto all’impianto di circolazione ha provocato un ritardo di circa 50 minuti“.

Il problema, secondo quanto riferito, ha interessato l’intera linea, rallentando la circolazione dei treni e causando disagi a centinaia di viaggiatori.

Questo è solo l’ultimo episodio che ha interessato la linea: dopo i lavori estivi, nella tarda mattinata di domenica 28 settembre, la ferrovia è stata inoltre colpita da un masso di grandi dimensioni, che è precipitato sulla Ss 36; un convoglio è rimasto bloccato dallo smottamento e si è resa necessaria l’evacuazione di 150 passeggeri. La piena operatività della linea è prevista per domani.

RedViab