ENTRA NEL VIVO GEOCULT 2025, IL FESTIVAL DELLE GEOSCIENZE

LECCO – Inaugurata ieri, venerdì 2 maggio alle 17, la seconda edizione di GeoCult , il Festival Italiano delle Geoscienze. Da oggi, sabato 3, e fino a domenica 11 maggio saranno visitabili l’esposizione fotografica “I mille volti del pianeta terra” di Marco Stoppato in piazza Cermenati e la mostra “In fondo al lago: le imprese di Pietro Vassena” a Palazzo delle Paure.

Oggi alle 21, piazza Garibaldi ospiterà la serata divulgativa con Vincenzo Schettini (in caso di maltempo l’evento si sposterà all’Auditorium Casa dell’Economia con prenotazione), mentre domenica 4 maggio, dalle 10 in Riva Martiri delle Foibe, si terrà un evento dimostrativo in collaborazione con l’Esercito Italiano sul tema prevenzione e sicurezza sul lago. In programma anche esperienze sportive: il tour culturale in kayak il 3, 4, 10 e 11 maggio, e la pedalata “Due ruote in rosa” per l’8 maggio.

Quattro, infine, le conferenze previste: martedì 6 maggio, alle 18.30 a Palazzo delle Paure, “Re-lake – Ripopolare il nostro lago”; mercoledì 7, alle 18.30 in Officina Badoni, “Storia geo(morfo)logica del Lario: due secoli di studi sull’evoluzione del paesaggio fisico del lago”; giovedì 8 alle 18 in Riva Martiri delle Foibe, “La vera storia del lago, non i ghiacciai bensì Gibilterra” (con esperienza di Lakewatching); domenica 11, alle 21 presso la Canottieri Lecco, “Pietro Vassena, il genio tornato dagli abissi”.