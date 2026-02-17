ERBA SALUTA IL PARCO DI VIA VOLTA. LA CITTÀ PERDE UN’ALTRA AREA VERDE

ERBA (CO) – Al via il taglio degli alberi nello storico parco di Via Volta di fianco alla libreria. Nella mattina di lunedì 16 sono ufficialmente iniziati i lavori che porteranno in futuro all’edificazione di una palazzina, che potrà ospitare 9 unità abitative e, un parcheggio che verrà ceduto al comune.

Nei giorni precedenti l’inizio del cantiere era stato organizzato un presidio da parte del Coordinamento Base e del Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” per dire no all’avvio delle operazioni di abbattimento e per dire no alla forte cementificazione consentita dall’amministrazione comunale. Il progetto è infatti stato approvato in seguito alla perizia di un agronomo incaricato dal proprietario senza una conseguente validazione pubblica. Secondo il professionista ci sarebbero degli alberi in salute e questo ha contribuito ad aumentare il clima di tensione tanto che durante il presidio più volte i cittadini hanno gridato: “state uccidendo alberi vivi”.

Nella mattina dell’inizio dei lavori si sono portati sul posto diversi rappresentanti dei comitati cittadini che hanno ribadito la “denuncia” per quanto sta accadendo. Non sono mancati attimi di tensione verbale alla caduta dei primi alberi tra i cittadini presenti e dipendenti della ditta incaricata dai privati, che hanno chiamato le autorità. Queste, una volta arrivate parlando con i cittadini hanno placato gli animi mentre l’abbattimento proseguiva.

Il centro perde così un altro polmone verde in una città che risulta essere una delle più cementificate della provincia e che sta gradualmente continuando ad abbattere per edificare.

M. T.