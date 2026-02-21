ERBA. TORNA IL CARNEVALE TRA SFILATA, CARRI E TANTO DIVERTIMENTO

ERBA (CO) – Nel primo pomeriggio al via il Carnevale di Erba che anche quest’anno ha regalato un pomeriggio distensivo e di divertimento per bambini e le loro famiglie. Evento organizzato grazie all’Amministrazione comunale con il supporto di protezione civile, associazione Carabinieri in congedo e associazione nazionale Vigli urbani in pensione, che hanno permesso lo svolgimento della festa in totale sicurezza.

Numerosi i gruppi mascherati che hanno partecipato alla manifestazione seguiti anche da due carri: uno organizzato dalla parrocchia e oratorio di Arcellasco a tema “Olimpiadi invernali” e uno di SaltancoraNicolò a tema “C’era una volta Pollon”. Questi si sono trovati nella piazza della Prepositura dove sono stati presentati i gruppi ed è iniziata la sfilata.

Moltissime le persone che hanno seguito la parata per le vie centrali di Erba dove piogge di coriandoli e stelle filanti non sono mancate. Il tutto è stato accompagnato dalle note del corpo musicale Santa Cecilia di Ponte Lambro e dalle Majorettes di Rovello Porro.

La sfilata si è conclusa in piazza Vittorio Veneto dove la festa è continuata con ulteriori esibizioni da parte degli Sbandieratori del circolo culturale di Tavernola, la marching band di Triuggio e due trampolieri. In piazza allestiti anche gonfiabili per l’intrattenimento dei piccoli che hanno partecipato alla manifestazione

