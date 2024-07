LECCO – I Vigili del Fuoco del Comando di Lecco/Bione sono intervenuti con una squadra Saf in collaborazione con il Cnsas per soccorrere un escursionista 45enne.

L’uomo era finito in una zona impervia e pericolosa dopo aver smarrito la via sul sentiero “dei Carbonai” in Erna.

Le operazioni di soccorso tecnico urgente terminate intorno alle 23.

RedCro