ERVE, DOPO LA FRANA PARLANO SINDACO E VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ERVE – Il sindaco Giancarlo Valsecchi e il vicepresidente della Provincia Mattia Micheli hanno fatto il punto sulla situazione della SP 181.

Dopo la frana di venerdì pomeriggio, che ha coinvolto due veicoli e ne ha causato la chiusura temporanea, la SP 181 che collega Calolziocorte ad Erve è stata oggetto delle attenzioni della Provincia.

Il sindaco di Erve Giancarlo Valsecchi ha raccontato: “La cittadinanza ha risposto bene ai disagi anche perché, negli anni ’80 e ’90, avevamo già avuto la strada chiusa e le auto non hanno potuto accedere al paese per diversi giorni; ovviamente ora ci sono più esigenze rispetto a quegli anni, ma per fortuna non abbiamo avuto grossi problemi o emergenze ed è stata una cosa positiva”. “Confidiamo che si riesca in tempi brevi ad installare le reti – ha continuato Valsecchi – anche in quel tratto di parete che attualmente ne è sprovvisto: la Provincia sta investendo sulla strada provinciale 181 e ovviamente, quando si fanno queste opere, sono necessari tempo e risorse; auspichiamo che in futuro se ne facciano altri lotti, perché è l’unica strada per raggiungere Erve e, quando è chiusa quella nel tratto coinvolto dall’ultima frana, è anche chiusa la mulattiera di collegamento, che significa non poter accedere nemmeno a piedi ad un comune di 300 famiglie con 670 abitanti“.

Nella mattinata di domenica 11, Valsecchi ha parlato con il vicepresidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli, facendo il punto e auspicando “la realizzazione dei lavori in tempi rapidi, che però dipendono anche dall’approvazione del progetto e dall’assegnazione degli appalti“.

Micheli ha evidenziato che “la strada provinciale 181 sarà oggetto delle verifiche dei tecnici, sugli interventi preminenti da svolgere. La Provincia ha già svolto alcuni interventi sulla strada l’anno scorso, in particolar modo sul “solettone“, il tratto di strada a sbalzo che c’è sotto la roccia. Ora verranno fatti ulteriori investimenti, con 900mila euro per ulteriori lavori sul “solettone” e 1 milione e 200mila euro stanziati per la manutenzione delle pareti rocciose e dei cigli a valle: per questi abbiamo individuato tramite gara lo studio che si occuperà delle valutazioni e proporrà gli interventi da mettere in programmazione”.

