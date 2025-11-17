‘ERVE IDEALE’ SOLLECITA IL COMUNE SUL BANDO MANUTENZIONE STRADE

ERVE – Il gruppo consiliare di minoranza Erve Ideale ha presentato una mozione (consultabile a questo link) con la quale invita l’amministrazione comunale ad aderire al bando nazionale “Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni – 2025“, che mette a disposizione contributi fino a 150.000 euro destinati alla messa in sicurezza della viabilità nei comuni con meno di 5.000 abitanti.
“Nella mozione – spiega il capogruppo Simone Valsecchi – sottolineiamo come tale misura rappresenti un’opportunità importante per Erve, soprattutto alla luce delle condizioni critiche in cui versano diverse strade comunali, compromesse dai recenti lavori di posa della fibra ottica o dal deterioramento ormai avanzato. In particolare, il documento individua come priorità il completamento del rifacimento di Via Pero, il ripristino di Via Costalottiere e la sistemazione di Via Saina“.
Secondo il gruppo di minoranza, “è necessario che l’amministrazione si attivi tempestivamente per predisporre la documentazione richiesta, considerata la scadenza fissata al 15 dicembre 2025, così da non rischiare di perdere risorse utili per interventi che i cittadini attendono da tempo.
La mozione richiede inoltre aggiornamenti chiari e trasparenti sull’iter, dalla fase progettuale alla presentazione dell’istanza, fino all’eventuale assegnazione del finanziamento”.
Il gruppo Erve Ideale “auspica che la proposta venga accolta e che l’amministrazione colga questa occasione per intervenire in modo strutturale sulla viabilità comunale”.