ERVE RICORDA SUOR LUISA DELL’ORTO NELLA MOSTRA “PELLEGRINA DI SPERANZA”

ERVE – Dal 6 al 13 settembre, la sala consiliare del Comune di Erve ospita la mostra “Pellegrina di Speranza”, un omaggio intenso e commosso alla figura di Suor Luisa Dell’Orto, missionaria delle Piccole Sorelle del Vangelo, uccisa nel 2022 a Port-au-Prince, Haiti, dove ha dedicato oltre vent’anni della sua vita ai bambini di strada.

L’iniziativa, patrocinata dalla Arciconfraternita Vaticana di Sant’Anna de’ Parafrenieri e dal Comune di Erve, si apre ufficialmente sabato 6 settembre dalle 16 alle 19.

Originaria di Lomagna, Suor Luisa ha operato nel difficile quartiere di Delmas 31, trasformando il centro diurno per ragazzi “Kay-Chal” in un rifugio di speranza per i “Restavek”, bambini emarginati e costretti al lavoro domestico. La sua missione, fondata sull’ascolto, l’educazione e la vicinanza, ha lasciato un’impronta profonda nella comunità haitiana e nel cuore di chi l’ha conosciuta.

La mostra propone immagini, testimonianze e riflessioni tratte dal libro di Lucia Capuzzi “Sorella Universale. Suor Luisa Dell’Orto: donna, filosofa e martire”, offrendo uno sguardo autentico sulla spiritualità e sull’impegno quotidiano di una donna che ha incarnato i valori evangelici fino al sacrificio.

Durante l’intera settimana, sarà possibile visitare l’esposizione secondo i seguenti orari:

– domenica 7: 10 – 12.30 / 14 – 18.30

– lunedì 8: 9 – 10.30

– martedì 9: 9.00-10.30 / 16.30 – 18.30

– mercoledì 10: 9 – 10.30

– giovedì 11: 9 – 10.30 / 16.30 – 18.30

– venerdì 12: 9 – 10.30

– sabato 13: 10 – 12.30 / 14 – 18.30.

