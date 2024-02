ERVE, RIMANE CHIUSA LA SP 181, FINO A NUOVO ORDINE. ATTESI ACCERTAMENTI

ERVE – Rimane chiusa la SP 181, che collega Calolziocorte ad Erve, a causa di una frana nel pomeriggio di venerdì 9.

Il materiale che ha invaso la carreggiata è stato rimosso il pomeriggio stesso dai Vigili del Fuoco, ma il meteo avverso, con pioggia e densa nebbia, ha impedito la tempestiva messa in sicurezza del tratto di strada coinvolto.

L’amministrazione provinciale ne ha ordinato la chiusura fino a nuovo ordine per “l’impossibilità di proseguire le verifiche ed ispezioni nelle parti più alte del versante a causa della pioggia battente e dei banchi di nebbia; l’allerta meteo “arancione” emesso da Regione Lombardia per i prossimi giorni; la necessità, per poter riaprire alla circolazione veicolare, di ulteriori ispezioni della parete rocciosa, al fine di ripristinare le originarie condizioni di sicurezza”.

È stata inoltre posizionata la segnaletica apposita a partire dal pk 30+400 circa in località Rossino, fino al pk 31+950 circa all’ingresso del centro abitato di Erve.

M. C.