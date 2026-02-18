ESCE DI STRADA E “CENTRA” CONDOTTA DELL’ACQUA: CAOS ALL’USCITA DI ABBADIA

ABBADIA LARIANA – Incidente stradale “curioso” e con pesanti conseguenze di vario genere all’uscita di Abbadia lariana della SS36: un’auto è uscita di strada andando a sbattere nella galleria ‘Borbino’ contro una condotta dell’acqua – che si è rotta e ha iniziato a inondare la sede stradale.

Sul posto Vigili del Fuoco e forze dell’ordine.

Risulta ferita (in codice giallo) una giovane di 19 anni – assistita dai volontari del Soccorso bellanese giunti in loco con un’ambulanza.

SOTTO: LA GOOGLE MAP DELLA ZONA DEL SINISTRO



