LECCO/COMO – In anteprima l’indiscrezione racolta dalla redazione Economia di Lecco News a proposito del prossimo presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco. Al termine di numerosi “conclave” tra una sponda e l’altra del lago, la fumata bianca ha visto trovare un punto di equilibrio sul nome di Ezio Vergani, già presidente a suo tempo di Confindustria Lecco.

Rispettato dunque uno dei criteri di alternanza previsti (quella sul “campanile”: guida di volta in volta a un comasco, quindi a un lecchese), non quello della diversità di provenienza del leader tra associazioni datoriali. In effetti, dopo Marco Galimberti sono ancora gli industriali a indicare il presidente della CCIAA. (ancora industriali).

BIO

Ezio Vergani è titolare e Presidente di Asco Pompe, azienda italiana che produce, distribuisce, fornisce e integra prodotti e sistemi tecnologici per la gestione, il monitoraggio e il trattamento dei fluidi. Prima di entrare in Asco Pompe, dal 1985 al 2008, Vergani è stato Amministratore Delegato e azionista di riferimento di Finder Pompe, una delle principali aziende europee nella progettazione e produzione di pompe e sistemi ingegnerizzati per Oil & Gas.

Ha conseguito un Master in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Milano, Italia e ha anche ottenuto l’Executive Program Certificate della Stanford Business School di Palo Alto.