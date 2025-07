ESCLUSIVA LECCO NEWS: VISCONTEA, L’ACQUIRENTE È PAOLO COLOMBO

LECCO – L’uomo del mistero? Lecchese, e di nome fa Paolo Colombo. Si tratta del nuovo proprietario dell’Isola Viscontea (vedi nostro recente articolo). “Colpo immobiliare” che secondo informazioni raccolte dalla redazione di Lecco News sarebbe costato circa un milione e mezzo di euro.

Lo stesso Colombo aveva comprato qualche tempo fa la vicina ex sede dell’Inpdap di Lecco in via Aspromonte (2.600 metri quadri per circa 4 milioni) e dunque – facendo 2+2 – la bella isola potrebbe rappresentare una sorta di “propaggine” di un’attività alberghiera prevista nel limitrofo palazzo di cui sopra.

L’imprenditore lecchese ha venduto una sua grossa impresa (si parla di una cessione da svariati milioni di euro) e da allora si sta allargando nel mondo della ricettività, acquistando una dietro l’altra una serie di attività turistiche e nel mondo del benessere.

