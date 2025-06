ESCLUSIVA – STAZIONE VARENNA/PERLEDO, COI LAVORI ARRIVA IL SOTTOPASSAGGIO

PERLEDO/VARENNA – Come si dice? “Non solo guai”… In margine alla chiusura della linea ferroviaria tra Lecco e Tirano, in partenza da questo fine settimana per durare fino a metà settembre, Lario News ha appreso che “approfittando” dei lavori programmati ci saranno diverse novità, positive. Iniziando da quelle che riguardano la stazione di Varenna/Perledo/Esino.

Considerando quanto accade ormai regolarmente a causa del famoso “overtourism” (vedi foto in pagina), un sottopassaggio allo scalo ferroviario del Centro Lario sarebbe una soluzione opportuna e “salvifica”. E proprio di questo si parla, grazie a un cospicuo stanziamento a opera di RFI – si parla di diversi milioni investiti lungo la sponda orientale del lago, alcuni dei quali destinati proprio a questa stazione …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS