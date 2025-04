ESCLUSIVO TEST MATCH DEL PSG MOLTENO BRONGIO CON I PROFESSIONISTI

MOLTENO – Due giorni di tornei dell’attività di base del PSG Molteno Brongio con le società professionistiche a Molteno e Nibionno. Nel prestigioso Test Match sono state coinvolte quattro annate del Molteno Brongio: 2012, 2013, 2014 e 2015 che hanno affrontato realtà professionistiche del calibro di Lecco, Pergolettese e Piacenza. Hanno partecipato anche il Carpi e l’Alcione. È stato sicuramente un momento molto importante di confronto per i ragazzi dell’attività giovanile per una grande esperienza contro realtà professionistiche per valutare i progressi tecnico tattici delle varie età calcistiche.

Il direttore del settore giovanile Matteo Russo ha tenuto a sottolineare: “Ringrazio la società che ha messo a disposizione i centri sportivi di Molteno e di Nibionno oltre che il personale che ha collaborato per gestire i quattro weekend di tornei. Questo è stato reso possibile grazie al nostro responsabile organizzativo Simone che ha fatto sì che venissero da noi realtà anche da lontano come appunto il Carpi, la Pergolettese o il Piacenza”.