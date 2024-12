DECEDUTA L’ESCURSIONISTA PRECIPITATA SUL RESEGONE, INUTILI I SOCCORSI

LECCO – Incidente montano nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 23: intorno alle 14:30, per cause ancora da accertare, una donna è precipitata sul versante lecchese del Resegone. Il servizio regionale Areu ha segnalato una seconda persona coinvolta, di cui non sarebbero ancora note le generalità.

Subito allertata la Questura di Lecco, sul posto, in codice giallo, sono giunti gli uomini del Soccorso Alpino lecchese e un elicottero decollato dalla base di Villa Guardia.

Troppo gravi le conseguenze della caduta: i sanitari, giunti sul luogo dell’impatto, hanno purtroppo dovuto constatare il decesso della donna.